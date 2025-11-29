CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Rafa Silva resti! "Bonservisini getirmediği sürece…"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan Rafa Silva resti! “Bonservisini getirmediği sürece…”

Portekiz basınında çıkan "Rafa Silva'nın bonservis bedeli 15 milyon avrodan 5 milyona indi" iddialarına Beşiktaş yönetimi sert tepki gösterdi. Başkan Serdal Adalı, "Bonservisini getirmediği sürece kimse bu kulüpten gidemez" diyerek tavrını açıkça ortaya koydu. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 09:52
Beşiktaş'ta bir süredir devam eden Rafa Silva krizi yeniden alevlendi. Portekiz basınında yer alan, "Beşiktaş, Rafa Silva'nın bonservis bedelini 15 milyon avrodan 5 milyon avroya indirdi. Oyuncu da bonservissiz ayrılmak istiyor" iddiaları, siyah-beyazlı yönetim tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Türkiye gazetesinin haberine göre yönetim, Portekizli yıldız için belirlenen 15 milyon euroluk bonservis bedelinden tek kuruş geri adım atmayı düşünmüyor. Kulüp yetkilileri, "Rafa için rakam nettir, pazarlığı yoktur" ifadelerini kullanarak dış basındaki haberlerin tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

En net açıklama ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan geldi. Adalı'nın yakın çevresine, "Rafa Silva'nın davranışlarını kabul etmiyoruz. Bonservisini getirmediği sürece kimse bu kulüpten gidemez. Gerekirse yıllık 9 milyon euroluk maaşını öder, kadro dışında bekletiriz" dediği öğrenildi.

Yönetim kanadı, Portekiz'de çıkan haberleri "tamamen gerçek dışı" olarak nitelendirirken oyuncunun da "bonservissiz ayrılma" gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti.

Kriz sonrası bir süre bireysel çalışan Rafa Silva, teknik ekibin davetiyle yeniden takımla idmanlara dönmeye hazırlanıyor. Beşiktaş yönetimi, Portekizli futbolcunun bu adımını olumlu karşılarken süreci dikkatle ve kontrollü bir şekilde yürütüyor.

