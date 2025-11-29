Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan Rafa Silva resti! “Bonservisini getirmediği sürece…”

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için

Beşiktaş'ta bir süredir devam eden Rafa Silva krizi yeniden alevlendi. Portekiz basınında yer alan, "Beşiktaş, Rafa Silva'nın bonservis bedelini 15 milyon avrodan 5 milyon avroya indirdi. Oyuncu da bonservissiz ayrılmak istiyor" iddiaları, siyah-beyazlı yönetim tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Türkiye gazetesinin haberine göre yönetim, Portekizli yıldız için belirlenen 15 milyon euroluk bonservis bedelinden tek kuruş geri adım atmayı düşünmüyor. Kulüp yetkilileri, "Rafa için rakam nettir, pazarlığı yoktur" ifadelerini kullanarak dış basındaki haberlerin tamamen asılsız olduğunu vurguladı.