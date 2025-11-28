Beşiktaş'tan Patrik Hellebrand sürprizi! Rafa Silva'nın yerine geliyor

CANLI SKOR ANA SAYFA
Polonya basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Gornik Zabrze forması giyen 26 yaşındaki 10 numara Patrik Hellebrand'ı devre arasında renklerine bağlamak üzere listesine aldı. Çek futbolcunun Rafa Silva'nın yerine takviye edilmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:50
Fenerbahçe derbisinden sonra hiçbir antrenmana katılmayan ve mutsuz olduğunu yönetime bildiren Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor. Portekizli oyuncuyla devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Rafa'nın yerine gelecek oyuncu için transfer çalışmalarına ağırlık veren siyah-beyazlı takım ile ilgili Polonya'da sürpriz iddia geldi. Beşiktaş'ın Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'de forması giyen Patrik Hellebrand ile ilgilendiği ileri sürüldü.

GORNIK ZABRZE SATMAK İSTİYOR

Polonyalı gazeteci Lukasz Olkowicz'in haberinde; 10 numara pozisyonunda görev alan 26 yaşındaki futbolcunun transferinin gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu aktarıldı. Gornik Zabrze kulübünün de oyuncu satmaya sıcak baktığı belirtildi. Beşiktaş yönetiminin, uygun maliyeti ve performansı nedeniyle Çekyalı orta sahayı transfer listesine dahil ettiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların kış transfer döneminde Polonya ekibi ile masaya oturması bekleniyor.

ÇEKYALI OYUNCU GELENEĞİ

Siyah-beyazlı takımda şu anda iki Çekyalı oyuncu forma giyiyor. Beşiktaş sezon başında Portekiz devi Benfica'dan David Jurasek ve Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'tan Vaclav Cerny'i renklerine bağlamıştı. Patrik Hellebrand da transfer edilirse siyah-beyazlı takımdaki Çekyalı futbolcu sayısı 3'e yükselecek.

4 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Bu sezon Polonya Ligi'nde 15 maçta forma giyen Patrik Hellebrand 3 gol, 1 asistlik performansıyla 4 gole direkt etki yaptı. 26 yaşındaki yıldız, GKS Katowice, Jagiellonia ve Arka Gdynia karşılaşmalarında ağları havalandırdı. Deneyimli futbolcu, Zaglebie Lubin maçında ise sarı kart cezası nedeniyle görev alamadı.

TAM BİR JOKER

Patrik Hellebrand çok yönlü bir oyuncu profilinde. Forvet arkasının yanı sıra 8 ve 6 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor. Çekyalı orta saha, fiziksel dayanıklılığının yanı sıra etkili pas ve birebirde adam eksiltme yeteneğine sahip.

