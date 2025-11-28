CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Coca-Cola'ya ret

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Genel Sekterei Uğur Fora, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmediklerini açıkladı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 19:17
Fora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı kulübün toplum hassasiyetlerine duyarsız kalamayacağına vurgu yaparak, "Böyle bir anlaşmayı etik bulmadığımız için kabul etmedik. Beşiktaş olarak önceliğimiz her zaman toplumumuzun hassasiyetidir. Yaşananlar ortada. Taraftarlarımız da böyle bir anlaşmaya sıcak bakmadı. Ülkemizin ve toplumun hassasiyetini göz önüne alarak böyle bir anlaşma yapmak istemedik. Beşiktaş her zaman vicdandan yana olmuştur." diye konuştu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da "Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi." ifadeleriyle Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddettiklerini açıklamıştı.

