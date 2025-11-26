TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Sabitzer sürprizi! Menajerler tarafından önerildi

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta çarpıcı bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre Borussia Dortmund forması giyen Avusturyalı yıldız Marcel Sabitzer, menajerler tarafından Siyah-Beyazlı kulübe önerildi.

31 yaşındaki tecrübeli orta saha için teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetimin kısa süre içinde bir değerlendirme toplantısı yapacağı öğrenildi. Tarafların ortak bir karar alması halinde, Beşiktaş'ın transfer için resmi temaslara başlaması bekleniyor.