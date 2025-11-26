CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Sabitzer sürprizi! Menajerler tarafından önerildi

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Sabitzer sürprizi! Menajerler tarafından önerildi

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Borussia Dortmund'un tecrübeli orta sahası Marcel Sabitzer'in menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi. Sergen Yalçın ve yönetim, transfer konusunda karar vermek için masaya oturacak. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 09:19
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Sabitzer sürprizi! Menajerler tarafından önerildi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta çarpıcı bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre Borussia Dortmund forması giyen Avusturyalı yıldız Marcel Sabitzer, menajerler tarafından Siyah-Beyazlı kulübe önerildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Sabitzer sürprizi! Menajerler tarafından önerildi

31 yaşındaki tecrübeli orta saha için teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetimin kısa süre içinde bir değerlendirme toplantısı yapacağı öğrenildi. Tarafların ortak bir karar alması halinde, Beşiktaş'ın transfer için resmi temaslara başlaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Sabitzer sürprizi! Menajerler tarafından önerildi

Bu sezon Dortmund formasıyla 15 karşılaşmaya çıkan Sabitzer, gol sevinci yaşamasa da 3 asistlik katkı sağladı. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarının tamamında görev yapabilen Sabitzer'in Alman ekibiyle sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

2
