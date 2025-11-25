Beşiktaş'ta transfer gündemindeki isim Ramon Sosa!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor beraberliğiyle zirve yarışında geriye düşen ve taraftarlarını üzen Beşiktaş'ta yönetim kadroya takviye yapmak için ara transfer dönemine odaklandı. Siyah-beyazlıların bu anlamda gündemine Paraguaylı futbolcu Ramon Sosa'yı aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 06:50
Samsunspor beraberliğiyle zirve yarışında geriye düşen ve taraftarlarını üzen Beşiktaş'ta yönetim kadroya takviye yapmak için ara transfer dönemine odaklandı. Asbaşkan Murat Kılıç transfer komitesiyle toplantı yaptıklarını belirterek "Güçlendirilmesi gereken bölgeleri biliyoruz. Transfer döneminde bu eksikleri tamamlayacağız" dedi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takviye talep ettiği en önemli bölge sol kanat.

12.5 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Siyah-beyazlı kulübün Palmeiras forması giyen ve her iki kanatta da görev yapabilen Ramon Sosa'yı transfer listesinin ilk sırasına yazdığı öğrenildi. Beşiktaşlı kurmayların resmi görüşmeler için ocakta Brezilya kulübü ile masaya oturması bekleniyor. Palmeiras 26 yaşındaki futbolcuyu sezon başında Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ten renklerine katmıştı. Yeşilbeyazlı takımın kasasından bu transfer için 12.5 milyon euro bonservis bedeli çıkmıştı.

TEKNİK KAPASİTESİ YÜKSEK

Orijinal mevkii sol kanatta etkili olan Ramon Sosa, sağ kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor. Adam eksiltme ve dripling kabiliyeti en önemli vasıfları. İkili mücadeleleri kazanma yüzdesi yüksek. Kilit paslarıyla takım arkadaşlarına gol pozisyonu hazırlayabiliyor.

4

Bu sezon Brezilya Serie A'da 20 maçta forma şansı bulan Ramon Sosa, 2 gol, 2 asistlik performansıyla 4 gole katkı sağladı. Libertadores Kupası'nda 3 karşılaşmada süre alan 26 yaşındaki yıldız, 1 kez ağları salladı. 27 kez Paraguay Milli Takımı'nın formasını giyen Sosa'nın 1 golü bulunuyor.

Beşiktaş
