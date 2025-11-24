CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'tan 24 Kasım'da öğretmenlere özel stadyum daveti!

Beşiktaş’tan 24 Kasım’da öğretmenlere özel stadyum daveti!

Beşiktaş Kulübü, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilçede görev yapan öğretmenleri Tüpraş Stadyumu’nda ağırlayarak hem özel günü kutladı hem de BeşiktaşSamsunspor maçını tribünden izleme imkânı sundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 15:04
Beşiktaş’tan 24 Kasım’da öğretmenlere özel stadyum daveti!

Beşiktaş ilçesinde görevli öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Tüpraş Stadyumu'nda ağırlandı.

Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, Tüpraş Stadyumu'nda bir araya geldiği İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Medet Ekşi ve Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sedat Işık nezdinde öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından misafir edilen öğretmenler, Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanan Süper Lig müsabakasını Tüpraş Stadyumu'nda kendilerine ayrılan bölümden takip etti.

