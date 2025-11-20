Tiago Djalo kendinden emin

Siyah-beyazlıların sezon başında Juventus'tan kadrosuna kattığı Djalo, milli arayı faydalı geçirdi. Portekizli stoper, hem takım antrenmanları hem de bireysel çalışmalarla arayı iyi değerlendirmeye çalıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da 25 yaşındaki savunmacıyı bu süreçte ilk 11'de Gabriel Paulista ile beraber kullanmak istiyor.
