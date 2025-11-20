Levent Erdoğan’a son görev

Beşiktaş'ta eski asbaşkanlardan Levent Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün hayata veda eden Levent Erdoğan için Tüpraş Stadyumu tarihi kapı önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Erdoğan'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
