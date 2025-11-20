Hazırlıklar sürüyor

Trendyol Süper Lig'de 13. haftada pazar günü Samsunspor'la karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına devam etti. Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası gerçekleştirilen dar alanda çift kale taktik maçlarıyla tamamlandı.
