CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Hazırlıklar sürüyor

Hazırlıklar sürüyor

Trendyol Süper Lig'de 13. haftada pazar günü Samsunspor'la karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına devam etti. Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası gerçekleştirilen dar alanda çift kale taktik maçlarıyla tamamlandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hazırlıklar sürüyor
Trendyol Süper Lig'de 13. haftada pazar günü Samsunspor'la karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına devam etti. Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası gerçekleştirilen dar alanda çift kale taktik maçlarıyla tamamlandı.
Arsenal'in yıldızı F.Bahçe'ye önerildi!
İdefix
DİĞER
Dünya Kupası ne zaman başlayacak, nerede oynanacak? İşte, 2026 Dünya Kupası'nın açılış ve final tarihleri
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor
F.Bahçe'de Boscagli heyecanı!
Çağlar Söyüncü'ye sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünün maçları listesi 20 Kasım Perşembe Bugünün maçları listesi 20 Kasım Perşembe 07:38
Milli Takım'da eğlenceli anlar! Arda ve İrfan'ın kapışması Milli Takım'da eğlenceli anlar! Arda ve İrfan'ın kapışması 00:41
F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! 00:41
Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... 00:41
Milli Takım FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi Milli Takım FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi 00:41
Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif... Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif... 00:41
Daha Eski
G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif... G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif... 00:41
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! 00:41
Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... 00:41
F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" 00:41
G.Saray'da Icardi krizi! Buruk ile görüştü ve... G.Saray'da Icardi krizi! Buruk ile görüştü ve... 00:41
Asensio'ya Serie A kancası! Asensio'ya Serie A kancası! 00:41