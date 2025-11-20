Comesana iddiası

Siyah-beyazlılar transfer çalışmaları kapsamında İspanya'da Santi Comesana'yı izliyor. İspanya basınındaki haberlerde, Beşiktaş'ın Villarreal'den 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu takip ettiği belirtildi. Villarreal'le kontratı 2028'de bitecek İspanyol yıldız için girişimlerin olacağı bildirildi. Comesana bu sezon 16 maça çıkarken 3 gol attı, 2 asist yaptı.
