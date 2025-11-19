Türk Telekom-Beşiktaş GAİN CANLI | EuroCup maçı ne zaman ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
EuroCup B Grubu 8. haftasında Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek. Türk haftasına sahne olacak Avrupa maçında 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan iki takım da kazanmanın hesaplarını yapıyor. Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde ligde namağlup bir şekilde yoluna devam eden Beşiktaş, EuroCup'ta da aynı başarıyı göstermeyi amaçlıyor. Basketbolseverler ise "Türk Telekom-Beşiktaş GAİN maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Türk Telekom-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

EuroCup B Grubu 8. haftasında heyecan, Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN arasındaki karşılaşmayla doruğa çıkıyor. Türk Telekom'un ev sahipliğinde oynanacak bu kritik mücadelede her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Avrupa arenasında 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan iki ekip, haftanın öne çıkan randevusunda üstünlük kurmak istiyor. Beşiktaş GAİN, ligde namağlup unvanını korurken, Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde EuroCup'ta da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor. Basketbolseverlerin merakla takip ettiği maç öncesi, "Türk Telekom-Beşiktaş GAİN maçı canlı izle" aramaları yoğunlaşmış durumda. Peki, Türk Telekom-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türk Telekom-Beşiktaş GAİN maçı

TÜRK TELEKOM-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroCup B Grubu 8. haftasında oynanacak Türk Telekom-Beşiktaş GAİN maçı 19 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

TÜRK TELEKOM-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak Türk Telekom-Beşiktaş GAİN maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRK TELEKOM-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI CANLI İZLE

AVRUPA'DA TÜRK TAKIMLARI KARŞI KARŞIYA

EuroCup B Grubu'nda Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN, 8. haftada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, gruptaki son maçında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 97-83 mağlup ederken, Türk Telekom da deplasmanda Litvanya ekibi Lietkabelis'i 100-74'lük skorla geçerek formda olduklarını gösterdi.

Türk Telekom-Beşiktaş GAİN maçı nasıl, nereden izlenir

Karşılaşma öncesi her iki ekip de Avrupa sahnesinde güçlü bir görüntü sergiliyor. Grubun ilk 2 maçında mağlubiyet yaşayan Türk Telekom, sonraki 5 karşılaşmayı kazanarak moral depoladı. Beşiktaş GAİN ise son 6 maçın beşini kazanarak yükselen bir performans ortaya koydu. Öne çıkan bir detay ise iki takımın BKT Avrupa Kupası sahnesinde birbirine ilk kez rakip olacak olması. Bu kritik mücadele, her iki ekip için de prestij ve Avrupa'daki yükselişlerini sürdürme açısından büyük önem taşıyor.

