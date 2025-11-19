CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın son durumu açıklandı!

Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak sağlık durumu merak konusu haline gelen Rafa Silva için resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 17:07 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 17:12
Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak sağlık durumu merak konusu haline gelen Rafa Silva için resmi açıklama geldi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın dün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır.

Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü çalışmaya katılmayan futbolcumuza sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacaktır.

Tedavi programı oyuncu ve temsilcisine yazılı olarak bildirilmiştir.

Kulübümüz tarafından hassasiyetle takip edilmekte olan süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir.

Kulübümüz, yaşanan süreci bütün şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir.

