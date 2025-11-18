Paulista formayı kaptı

Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Gabriel Paulista, teknik heyetin gözüne girdi. Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmanlarda son derece hırslı ve istekli bir görüntü çizen Brezilyalı savunmacının performansından memnun. 34 yaşındaki defans oyuncusunun milli ara sonrası Beşiktaş ilk 11'inin banko ismi olması bekleniyor. Paulista son Antalyaspor maçında Tiago Djalo ile birlikte uyumuyla dikkat çekmiş, yerinde müdahaleleriyle beğeni toplamıştı.
