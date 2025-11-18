Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy beklentilere yanıt vermedi. Ancak yerel basın genç forvetin kazanılmasını istiyor. Sardunya Adası'nın yerel gazetesi L'Unione Sarda, "Kılıçsoy seni bekliyoruz" manşetini attı. İtalyan ekibinin teknik patronu Fabio Pisacane, Semih'e sadece 59 dakika şans verdi. Genç golcünün satın alma opsiyonu 12 milyon euro.
Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy beklentilere yanıt vermedi. Ancak yerel basın genç forvetin kazanılmasını istiyor. Sardunya Adası'nın yerel gazetesi L'Unione Sarda, "Kılıçsoy seni bekliyoruz" manşetini attı. İtalyan ekibinin teknik patronu Fabio Pisacane, Semih'e sadece 59 dakika şans verdi. Genç golcünün satın alma opsiyonu 12 milyon euro.