Haberler Beşiktaş Dernekler Köln'de toplandı

Dernekler Köln’de toplandı

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren Beşiktaş derneklerinin başkanları, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen toplantıda buluştu. Yurt Dışı Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları başkanlığındaki toplantı, 53 derneğin başkanı ve yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Serdal Adalı toplantının bir bölümüne İstanbul'dan görüntülü olarak katılarak başkanlara teşekkür etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51


