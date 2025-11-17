CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Kozlowski takibi!

Rafa Silva ile devre arasında yolları ayırması beklenen siyah-beyazlıların orta saha ve kanatlarda görev yapabilen Gaziantep FK’nın 22 yaşındaki yıldızını transfer listesine dahil ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 06:51
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Gaziantep FK'da başarılı performansıyla dikkat çeken Kacper Kozlowski, dev takımların gözdesi haline geldi. Galatasaray ve Trabzonspor'un da yakın takibinde bulunan Polonyalı yıldızı Beşiktaş da transfer listesine dahil etti. Mutlu olmadığını ifade eden ve ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın ocak ayında Beşiktaş'tan gitmesi bekleniyor. Bu durumda orta sahaya mutlaka takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki yıldız ile yakından ilgileniyor.

ÇOK YÖNLÜ FUTBOLCU

Kacper Kozlowski 6 ve 8 numara pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da görev alabildiği için teknik direktör Sergen Yalçın'ın elini güçlendirecek. Polonyalı oyuncu, Wilfried Ndidi ve Orkun Kökçü'yü de yedekleyecek. Siyah-beyazlılarda zaman zaman forma şansı bulan Salih Uçan ve Kartal Kayra'nın performansı beklentileri karşılayamadı. Beşiktaş yönetiminin genç oyuncunun transferi için ara transfer döneminde Gaziantep temsilcisi ile masaya oturacağı öğrenildi.

13

Kozlowski Gaziantep FK formasıyla 41 maça çıkarken 7 gol atıp, 6'da asist üreterek 13 gole etki etti.

BURAK YILMAZ'IN BANKOSU

Teknik direktör Burak Yıl maz'ın bankosu olan Kac - per Kozlowski, Süper Lig'de - bu sezon 12 maçın hepsinde forma şansı buldu. Kocaelis por, Karagümrük ve Antal - yaspor maçlarında ağları ha - valandıran Polonyalı oyuncu, - son Rizespor maçında asist yaptı.

