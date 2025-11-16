Ayrılmak istiyor

Rafa Silva'nın menajerlik şirketi Onsoccer International, oyuncunun kariyerini bitirme gibi bir düşüncesi olmadığını ve kontratı sürerken, başka teklif dinlemek istemediğini vurguladı. 21 maddelik açıklamada, Rafa'nın Beşiktaş'ta kimsenin üzerinde görmediği ancak mevcut şartlar nedeniyle görevini eskisi gibi sürdüremediğini hissettiği ve ekim ayında kulübe ayrılmak istediğini bildirdiği aktarıldı. Beşiktaş Başkanı'nın da bulunduğu bir toplantıda, Rafa'nın yaşadığı durumu sürdürmektense futbolu bırakmanın daha iyi olup olmayacağını "bir anlık bir serzeniş" olarak dile getirdiği belirtildi. Şirket, bunun bir tehdit olmadığının altını çizerek, futbolcunun kulüp ayrılığı kabul edilirse kontrattan doğan tüm haklarından vazgeçmeye hazır olduğunu ifade etti. Rafa'nın kontratı sürdüğü sürece profesyonel olarak tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğu belirtildi.

GERÇEKLER PROJEYLE ÖRTÜŞMEDİ

Beşiktaş'ın, bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Rafa Silva için 15 milyon euro talep ettiği hatırlatıldı. 21 maddelik açıklamanın sonunda taraflara "ortak çıkarları gözeten bir çözüm için sağduyu" çağrısı yapıldı. Ayrıca Başkan Serdal Adalı'nın söylediği "João Mário gittikten sonra kimseyle konuşmadığı ve takım arkadaşlarından çok köpeğiyle vakit geçirdiği" yönündeki sözlerden olumsuz etkilenmiştir. Açıklamada; Rafa'ya sunulan projede sapmalar olduğu belirtilirken, şu ifadelere yer verildi: Fakat gerçekler, oyuncuya sunulan projeyle örtüşmedi. Her şey 2024 Süper Kupa zaferiyle iyi başladı, ancak kısa süre sonra Rafa'nın Beşiktaş'ı seçmesinde belirleyici olan şartlardan ciddi sapmalar oldu. Oyuncu, kendisine duyulan taraftar sevgisinin farkındadır ve bu nedenle Türkiye'de Beşiktaş dışında başka bir kulübü asla temsil etmeyeceğini garanti eder.