CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş basın toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş basın toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyecek. Peki, Beşiktaş basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 11:08 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 11:09
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş basın toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Beşiktaşlı taraftarlar, basın toplantısının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Toplantıya Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın katılacak. Basın toplantısında, özellikle Rafa Silva'nın kulüpteki durumu ve Futbol A Takımı'nın gündemindeki konular ele alınacak. Rafa Silva ise ailesi ve menajeriyle görüşmek için akşam saatlerine kadar kulüpten izin aldı. Peki, Beşiktaş basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Rafa Silva takımdan ayrılacak mı? Rafa Silva olayı nedir, son gelişmeler neler?

BEŞİKTAŞ BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada 15 Kasım Cumartesi günü basın toplantısı düzenleneceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜNÜN AÇIKLAMASI

Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.

Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Devamını Oku BUNU DA OKU

G.Saray'a Yunus Akgün müjdesi!
Galatasaray'da devre arasında flaş ayrılık!
DİĞER
Galatasaray’da veda ihtimali artıyor! 20 milyon euroluk teklif…
CANLI ANLATIM | Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurluyor
G.Saray'da Anguissa ısrarı!
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! İşte o yıldız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Slovakya-Kuzey İrlanda maçı ne zaman? Slovakya-Kuzey İrlanda maçı ne zaman? 10:48
G.Saray'a Yunus Akgün müjdesi! G.Saray'a Yunus Akgün müjdesi! 10:14
Galatasaray'da devre arasında flaş ayrılık! Galatasaray'da devre arasında flaş ayrılık! 09:58
Merih Demiral için flaş Fenerbahçe gelişmesi! Merih Demiral için flaş Fenerbahçe gelişmesi! 09:38
Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılacak! Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılacak! 09:37
Lüksemburg-Almanya maçı detayları! Lüksemburg-Almanya maçı detayları! 09:26
Daha Eski
Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar 09:14
İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? 00:55
Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! 00:55
F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! 00:55
Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! 00:55
G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! 00:55