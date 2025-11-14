Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Beşiktaşlı taraftarlar, basın toplantısının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Toplantıya Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın katılacak. Basın toplantısında, özellikle Rafa Silva'nın kulüpteki durumu ve Futbol A Takımı'nın gündemindeki konular ele alınacak. Rafa Silva ise ailesi ve menajeriyle görüşmek için akşam saatlerine kadar kulüpten izin aldı. Peki, Beşiktaş basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Rafa Silva takımdan ayrılacak mı? Rafa Silva olayı nedir, son gelişmeler neler?

BEŞİKTAŞ BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada 15 Kasım Cumartesi günü basın toplantısı düzenleneceği ifade edildi.

Kulübümüzden Bilgilendirme Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki… pic.twitter.com/cQUM7uNuDz — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 13, 2025

BEŞİKTAŞ KULÜBÜNÜN AÇIKLAMASI

Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.

Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.