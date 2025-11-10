Necip Uysal’dan bahis iddialarına yanıt! "Hayatım boyunca bahis oynamadım"

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Futbolda devam eden bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, hakkındaki iddialara sert bir açıklamayla yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Uysal, "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi" ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbolcu, kariyeri boyunca adını temiz tutmak için büyük çaba gösterdiğini vurgulayarak, "Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim" dedi.

Açıklamasının sonunda taraftarlara da seslenen Beşiktaş kaptanı, "Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın" sözleriyle mesajını noktaladı.

