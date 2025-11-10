CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Necip Uysal’dan bahis iddialarına yanıt! "Hayatım boyunca bahis oynamadım"

Necip Uysal’dan bahis iddialarına yanıt! "Hayatım boyunca bahis oynamadım"

PFDK’ya sevk edilmesi sonrası açıklama yapan Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, bahisle hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti. Deneyimli futbolcu, “İsmimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim” dedi. İşte Uysal'ın açıklaması...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 19:55
Necip Uysal’dan bahis iddialarına yanıt! "Hayatım boyunca bahis oynamadım"

Futbolda devam eden bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, hakkındaki iddialara sert bir açıklamayla yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Uysal, "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi" ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbolcu, kariyeri boyunca adını temiz tutmak için büyük çaba gösterdiğini vurgulayarak, "Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim" dedi.

Açıklamasının sonunda taraftarlara da seslenen Beşiktaş kaptanı, "Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın" sözleriyle mesajını noktaladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
