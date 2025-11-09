Hayata dönüş

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, kötü gidişe Antalyaspor deplasmanında 'dur' dedi. Ligde geçen hafta F.Bahçe'ye 10 kişi kalmanın da etkisiyle 3-2 yenilen siyah-beyazlılar, Antalya'da 3-1 kazanarak puanını 20'ye çıkardı ve yeniden umutlandı. Kara Kartal mücadeleye de oldukça hızlı başladı. Henüz dakikalar 2'yi gösterirken ceza alanı dışından Abraham'ın şutu, savunmaya çarparak kaleciyi yanılttı ve tabela değişti.

CERNY'DEN MÜKEMMEL PAS

Baskısını sürdüren ve iyi bir futbol ortaya koyan siyah-beyazlılar, 27'de ise Cengiz Ünder'in kullandığı köşe vuruşunda Djalo'nun güzel kafa vuruşuyla farkı ikiye yükseltti. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci devrede Antalya oyuna ortak oldu. Rıdvan'ın pas hatasını iyi değerlendiren Boli, farkı 1'e indirdi. 81'de ise Vaclav Cerny'nin harika pasında sol çaprazdan güzel bir vuruş yapan Jota Silva, skoru belirleyen isim oldu.

YALÇIN KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçen haftaki F.Bahçe maçına göre dün 3 değişiklik yaptı. Cezalı duruma düşen Emirhan, kırmızı kart gören Orkun ve sakatlanan Rafa Antalya'da yoktu. Bu isimler yerine Djalo, Salih ve Abraham ter döktü.

RIDVAN'DAN KRİTİK HATA

Karşılaşmanın 51. dakikasında Antalya'nın Boli ile bulduğu golde Rıdvan Yılmaz kritik bir hata yaptı. Hatalı bir geri pas yaparak topu Boli'nin önüne yuvarlayan Rıdvan, yenilen golün en önemli sorumlusu oldu ve güney ekibi farkı 1'e indirdi.