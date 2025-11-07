Beşiktaş’ta Rafa Silva şoku! Antalya kafilesine alınmadı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu. Siyah-beyazlı kafilede yıldız futbolcu Rafa Silva yer almadı.

Portekizli oyuncu sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Ayrıca cezalı durumdaki Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu da Antalyaspor deplasmanına götürülmedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tiknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Mustafa E. Hekimoğlu.