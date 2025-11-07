CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ta Rafa Silva şoku! Antalya kafilesine alınmadı

Beşiktaş’ta Rafa Silva şoku! Antalya kafilesine alınmadı

Süper Lig’in 12. haftasında Antalyaspor’a konuk olacak Beşiktaş’ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Rafa Silva ile cezalı Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu kafilede yer almadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 14:48 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 14:55
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş’ta Rafa Silva şoku! Antalya kafilesine alınmadı

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu. Siyah-beyazlı kafilede yıldız futbolcu Rafa Silva yer almadı.

Portekizli oyuncu sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Ayrıca cezalı durumdaki Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu da Antalyaspor deplasmanına götürülmedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tiknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Mustafa E. Hekimoğlu.

İdefix-REKLAM
F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi!
DİĞER
Orhan Bey’in kız kardeşi “Fatma Hatun” geliyor! Cemre Gümeli, Kuruluş Orhan Kadrosunda!
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı!
F.Bahçe'den orta saha atağı
A Milli Takım’ımızın kadrosu açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rafa Silva Antalya kafilesine alınmadı! Rafa Silva Antalya kafilesine alınmadı! 14:47
Trabzonspor'da son dakika! "İki futbolcumuz..." Trabzonspor'da son dakika! "İki futbolcumuz..." 14:20
İspanya’nın kadrosu açıklandı! İspanya’nın kadrosu açıklandı! 13:46
Al Najma - Al Hilal Riyadh maçı canlı yayın bilgisi! Al Najma - Al Hilal Riyadh maçı canlı yayın bilgisi! 13:37
Al Fateh - Al Taawon maçı yayın bilgileri! Al Fateh - Al Taawon maçı yayın bilgileri! 13:22
A Milli Takım’ımızın kadrosu açıklandı! A Milli Takım’ımızın kadrosu açıklandı! 12:51
Daha Eski
Al Fayha - Al Akhdoud maçı hangi kanalda? Al Fayha - Al Akhdoud maçı hangi kanalda? 11:56
F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi! F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi! 11:43
Werder Bremen - Wolfsburg maçı yayın bilgileri! Werder Bremen - Wolfsburg maçı yayın bilgileri! 11:37
Paris FC - Rennes maçı detayları! Paris FC - Rennes maçı detayları! 11:22
F1'de sıradaki durak Brezilya F1'de sıradaki durak Brezilya 11:02
Suns Clippers'ı yendi Suns Clippers'ı yendi 11:00