TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a transferde Salih Özcan müjdesi!

Süper Lig'de Fenerbahçe yenilgisi ile büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve zirve yarışında ağır hasar alan Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Ocak ayında kadrosuna güçlü takviyeler yapmak isteyen siyah-beyazlılar orta saha için Salih Özcan'ı takibine aldı. Alman ekibiyle sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek yıldız ismin piyasa değeri 4 milyon euro... 27 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund'da forma şansı bulamıyor. Salih'in de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

FORMA ŞANSI

Dortmund'da UEFA listesine yazılmayan ve Şampiyonlar Ligi'nde de oynayamayan Salih, bu sezon resmi maçlarda sadece 4 kez süre aldı. Milli futbolcu toplamda yalnızca 21 dakika sahada kalabildi. Dortmund'da kadroda düşünülmeyen tecrübeli orta saha, daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. A Milli Takımımız ile 2026 Dünya Kupası hedefini de düşünen Salih'in Beşiktaş'a gelme fırsatına olumlu yaklaşacağı ve milli takımdaki arkadaşlarıyla da hep iletişimde olduğu bildirildi.

TEKNİK HEYET BEĞENİYOR

SalihÖzcan'ın yakından takip eden Beşiktaş'ta teknik heyet de olumlu görüş veriyor. Sergen Yalçın'ın olası bir Salih transferine sıcak baktığı kaydedildi. Ocak ayı transfer döneminde görüşmelerin başlaması bekleniyor.

6-8 NUMARADA OYNUYOR

Milli yıldız, orta sahada hem 6 numarada hem de 8 numarada forma giyebiliyor. Her iki ayağını da kullanabilen milli futbolcu, uzaktan etkili şutlarıyla da zaman zaman öne çıkıyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, hava toplarında da başarılı bir görüntü çiziyor.

BÜTÜN KARİYERİ ALMANYA'DA GEÇTİ

Futbolculuk kariyerinde hep Almanya'da forma giyen Salih; Köln, B.Dortmund, Wolfsburg gibi Bundesliga'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Kariyerindeki esas çıkışı Köln'de yapan Salih, 128 resmi maça çıktı, 4 gol atıp, 8 asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu Borussia Dortmund'da ise toplamda 88 resmi maçta boy gösterdi.