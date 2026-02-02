Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Duran sözleri! Kadroda olmama sebebi...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'a konuk oluyor.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ

Jhon Duran kadroda yer almıyor. Jhon Duran'ın durumu

Domenico Tedesco: "Ben aynı yoldan ilerlemeye devam edeceğim. Söylentiler hakkında net bir yorum yapmayacağım. Jhon, bizim oyuncumuz. Ayağında bir ağrı hissediyoru ve tedavisi devam ediyor. Tedavisi devam ettiği için kolay değil.

(Sidiki Cherif) Mutluyum onun gibi yetenekli bir oyuncunun transferinden dolayı. Hem potansiyelini hem kalitesini gösterdi. Onu bu kadar genç yaşta buraya getirdiğimiz için mutluyum. Burada olduğum için mutluyum."

GUENDOUZİ İLE ALVAREZ'İN BİRLİKTE OYNAMASI

"Nasıl bir dizilimle oynayacağımızı maç başlayınca göreceğiz. Edson Alvarez, geri döndüğü ve Guendouzi ile birlikte oynayacakları için mutluyum. Uzun süre bizimle birlikte olamadı. Onunla ve onsuz Fenerbahçe arasında fark var. Bizim oyun sistemimizde çok önemli. Ofansif bir anlayışla sahaya çıkıyoruz ve dengeye de ihtiyacınız var. Bu anlamda harika bir oyuncu. Uzun süredir yoktu. Bugün ne kadar süre alırsa yüzde yüzüne ulaşmak daha kolay olacaktır." dedi.