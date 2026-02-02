Esenler Erokspor-Ümraniyespor CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Esenler Erokspor-Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor ile Ümraniyespor kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Zirve yarışından kopmamak ve puanını 44'e çıkarmak isteyen Osman Özköylü yönetimindeki Erokspor, sahasında hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Deplasmanda galibiyet alarak alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlayan ve 27 puanla mücadele eden Ümraniyespor ise zorlu randevuda sürpriz peşinde. Peki, Esenler Erokspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESENLER EROKSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak Esenler Erokspor-Ümraniyespor maçı 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

ESENLER EROKSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak Esenler Erokspor-Ümraniyespor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ESENLER EROKSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE