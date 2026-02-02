CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Esenler Erokspor-Ümraniyespor CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Esenler Erokspor-Ümraniyespor CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Esenler Erokspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Zirve takibini sürdürmek ve puanını 44'e yükseltmek isteyen Osman Özköylü ve öğrencileri, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda kazanıp, düşme hattından uzaklaşmanın yollarını arayacak Tayfun Albayrak ve ekibinin ise 27 puanı bulunuyor. Peki, Esenler Erokspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 17:30
Esenler Erokspor-Ümraniyespor CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Esenler Erokspor-Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor ile Ümraniyespor kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Zirve yarışından kopmamak ve puanını 44'e çıkarmak isteyen Osman Özköylü yönetimindeki Erokspor, sahasında hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Deplasmanda galibiyet alarak alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlayan ve 27 puanla mücadele eden Ümraniyespor ise zorlu randevuda sürpriz peşinde. Peki, Esenler Erokspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESENLER EROKSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak Esenler Erokspor-Ümraniyespor maçı 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

ESENLER EROKSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak Esenler Erokspor-Ümraniyespor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ESENLER EROKSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

