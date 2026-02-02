Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında ve nereli? Svanberg istatistikleri
Ara transfer döneminin son günlerine yaklaşırken, çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da bir isim daha ortaya çıktı. Bundesliga'da kariyerine devam eden Mattias Svanberg ile sarı-kırmızılıların ilgilendiği iddia edilirken, futbolseverler, deneyimli isim hakkında araştırmalara başladı. Özellikle, "Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. İşte, Mattias Svanberg piyasa değeri, istatistikleri ve kariyeri ile ilgili öne çıkan detaylar...
02 Şubat 2026 Pazartesi
MATTIAS SVANBERG HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine 2015'te Malmö'de başlayan Mattias Svanberg, burada gösterdiği başarılı performansla 2018 senesinde Bologna'nın yolunu tuttu. İtalya temsilcisinde 2022 yılına kadar forma terleten Svanberg, ardından Wolfsburg'da kariyerine devam etti.
MATTIAS SVANBERG İSTATİSTİKLERİ
İsveç, İtalya ve Almanya'da önemli maçlarda süre bulan ve kritik başarılara imza atan Mattias Svanberg'in istatistikleri şu şekilde:
-333 maç
-45 gol
-35 asist
İsveç Milli Takımı'nda 36 karşılaşmada süre bulan Mattias Svanberg, bu maçlarda 2 defa rakip fileleri havalandırırken, 4 kez gol pası verdi.
MATTIAS SVANBERG SAKATLIK GEÇMİŞİ
Kariyerinde beklenmedik sakatlıklar yaşayan Mattias Svanberg'in sakatlık geçmişi şöyle:
2025-2026 Hasta (Kaçırılan maç: 1)
2024-2025 Kas yaralanması (Kaçırılan maç: 6)
2024-2025 Diz sorunu (Kaçırılan maç: 4)
2024-2025 Bağ yaralanması (Kaçırılan maç: 8)
2023-2024 Omuz sakatlığı (Kaçırılan maç: 4)
2022-2023 Hasta (Kaçırılan maç: 1)
2020-2021 Koronavirüsü (Kaçırılan maç: 2)
2020-2021 Omuz sakatlığı (Kaçırılan maç: 2)
2019-2020 Uyluk gerilmesi (Kaçırılan maç: 2)
MATTIAS SVANBERG PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Mattias Svanberg piyasa değeri 12 milyon euro.
