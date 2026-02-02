CANLI SKOR ANA SAYFA
Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında ve nereli? Svanberg istatistikleri

Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında ve nereli? Svanberg istatistikleri

Ara transfer döneminin son günlerine yaklaşırken, çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da bir isim daha ortaya çıktı. Bundesliga'da kariyerine devam eden Mattias Svanberg ile sarı-kırmızılıların ilgilendiği iddia edilirken, futbolseverler, deneyimli isim hakkında araştırmalara başladı. Özellikle, "Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. İşte, Mattias Svanberg piyasa değeri, istatistikleri ve kariyeri ile ilgili öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 18:35
Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında ve nereli? Svanberg istatistikleri

Ara transfer döneminde hamlelerini sıklaştıran Galatasaray'da yeni bir isim daha gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Bundesliga'da forma giyen Mattias Svanberg ile ilgilendiği iddiası futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından taraftarlar ve futbolseverler, "Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. İsveçli orta saha oyuncusunun kariyer yolculuğu, piyasa değeri ve performans verileri merak konusu olurken, transfer iddiaları da yakından takip ediliyor. Peki, Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında ve nereli? Svanberg istatistikleri

MATTIAS SVANBERG KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Mattias Svanberg, 5 Ocak 1999 tarihinde İsveç'in Malmö bölgesinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Almanya'da devam eden 27 yaşındaki Svanberg, 1,85 metre boyu ile dikkat çekiyor.

Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında ve nereli? Svanberg istatistikleri

MATTIAS SVANBERG MEVKİSİ NE?

Avrupa'da önemli takımlarda forma giyen ve mücadeleci kimliğiyle ön plana çıkan Mattias Svanberg merkez orta saha mevkisinde oynuyor. Ayrıca, ön libero ve on numara bölgelerinde de süre bulan Svanberg, genellikle sağ ayağını kullanıyor.

Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında ve nereli? Svanberg istatistikleri

MATTIAS SVANBERG HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2015'te Malmö'de başlayan Mattias Svanberg, burada gösterdiği başarılı performansla 2018 senesinde Bologna'nın yolunu tuttu. İtalya temsilcisinde 2022 yılına kadar forma terleten Svanberg, ardından Wolfsburg'da kariyerine devam etti.

Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında ve nereli? Svanberg istatistikleri

MATTIAS SVANBERG İSTATİSTİKLERİ

İsveç, İtalya ve Almanya'da önemli maçlarda süre bulan ve kritik başarılara imza atan Mattias Svanberg'in istatistikleri şu şekilde:

Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında ve nereli? Svanberg istatistikleri

-333 maç
-45 gol
-35 asist

Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında ve nereli? Svanberg istatistikleri

İsveç Milli Takımı'nda 36 karşılaşmada süre bulan Mattias Svanberg, bu maçlarda 2 defa rakip fileleri havalandırırken, 4 kez gol pası verdi.

Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında ve nereli? Svanberg istatistikleri

MATTIAS SVANBERG SAKATLIK GEÇMİŞİ

Kariyerinde beklenmedik sakatlıklar yaşayan Mattias Svanberg'in sakatlık geçmişi şöyle:

2025-2026 Hasta (Kaçırılan maç: 1)
2024-2025 Kas yaralanması (Kaçırılan maç: 6)
2024-2025 Diz sorunu (Kaçırılan maç: 4)
2024-2025 Bağ yaralanması (Kaçırılan maç: 8)
2023-2024 Omuz sakatlığı (Kaçırılan maç: 4)
2022-2023 Hasta (Kaçırılan maç: 1)
2020-2021 Koronavirüsü (Kaçırılan maç: 2)
2020-2021 Omuz sakatlığı (Kaçırılan maç: 2)
2019-2020 Uyluk gerilmesi (Kaçırılan maç: 2)

Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında ve nereli? Svanberg istatistikleri

MATTIAS SVANBERG PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Mattias Svanberg piyasa değeri 12 milyon euro.

