Galatasaray için Mattias Svanberg iddiası! Transferi duyuruldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Wolfsburg forması giyen ve ayrılığı an meselesi olan Mattias Svanberg için sarı kırmızılılar en ciddi adres olarak gösterildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Alman basınından Kicker, Galatasaray'ın transfer gündemine dair dikkat çekici bir iddia ortaya attı.
Haberde, Galatasaray'ın hedefindeki ismin Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg olduğu duyuruldu.
Wolfsburg'da sezonun ikinci yarısı için planlanan kadro yapılanmasında Svanberg'in düşünülmediğini yazan Kicker, takımdan ayrılacak adaylar arasında ilk sırada gösterilen 27 yaşındaki İsveçli yıldız için Galatasaray'ın "en olası ve en ciddi" durak olduğu vurguladı.
27 yaşındaki İsveçli orta saha bu sezon 18 maçta görev aldı.
Mattias Svanberg, 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.
12 milyon Euro piyasa değeri bulunan İsveçli orta sahanın kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
