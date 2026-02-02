CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray için Mattias Svanberg iddiası! Transferi duyuruldu

Galatasaray için Mattias Svanberg iddiası! Transferi duyuruldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Wolfsburg forması giyen ve ayrılığı an meselesi olan Mattias Svanberg için sarı kırmızılılar en ciddi adres olarak gösterildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 18:36
Galatasaray için Mattias Svanberg iddiası! Transferi duyuruldu

Galatasaray, ligde oynadığı son maçta Kayserispor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek moral depoladı.

Galatasaray için Mattias Svanberg iddiası! Transferi duyuruldu

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri, Aaron Opoku(KK), Victor Osimhen, Sara ve Mauro Icardi'den geldi.

Galatasaray için Mattias Svanberg iddiası! Transferi duyuruldu

Alınan farklı galibiyet camiada moralleri yükseltirken tüm gözler transfere çevrildi.

Galatasaray için Mattias Svanberg iddiası! Transferi duyuruldu

Alman basınından Kicker, Galatasaray'ın transfer gündemine dair dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

Galatasaray için Mattias Svanberg iddiası! Transferi duyuruldu

Haberde, Galatasaray'ın hedefindeki ismin Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg olduğu duyuruldu.

Galatasaray için Mattias Svanberg iddiası! Transferi duyuruldu

Wolfsburg'da sezonun ikinci yarısı için planlanan kadro yapılanmasında Svanberg'in düşünülmediğini yazan Kicker, takımdan ayrılacak adaylar arasında ilk sırada gösterilen 27 yaşındaki İsveçli yıldız için Galatasaray'ın "en olası ve en ciddi" durak olduğu vurguladı.

Galatasaray için Mattias Svanberg iddiası! Transferi duyuruldu

27 yaşındaki İsveçli orta saha bu sezon 18 maçta görev aldı.

Galatasaray için Mattias Svanberg iddiası! Transferi duyuruldu

Mattias Svanberg, 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray için Mattias Svanberg iddiası! Transferi duyuruldu

12 milyon Euro piyasa değeri bulunan İsveçli orta sahanın kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray için Mattias Svanberg iddiası! Transferi duyuruldu

İşte Alman basınında yer alan haber...

MATTIAS SVANBERG KİMDİR? TIKLA ÖĞREN

Ronaldo F.Bahçe'de transferleri tıkadı!
Icardi'nin maaş talebi masadan kaldırdı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Epstein 'BAAL'a taptı İmamoğlu örnek aldı! İBB'den NOW'a... Sapkınlığa kimler alet oldu? "Yahudi olmayanlar İsrail'e hizmet için doğdu"
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maçın ardından flaş Icardi değerlendirmesi!
Beşiktaş'tan transferde Tavares ısrarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor Fethiyespor maçına hazır Trabzonspor Fethiyespor maçına hazır 17:55
Kocaelispor-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri Kocaelispor-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri 17:45
Esenler Erokspor-Ümraniyespor maçı detayları Esenler Erokspor-Ümraniyespor maçı detayları 17:30
Samsunspor'un rakibi Sipay Bodrum FK! Samsunspor'un rakibi Sipay Bodrum FK! 16:54
Gençlerbirliği'nde hazırlıklar! Gençlerbirliği'nde hazırlıklar! 16:41
Ronaldo F.Bahçe'de transferleri tıkadı! Ronaldo F.Bahçe'de transferleri tıkadı! 16:31
Daha Eski
Alanyaspor'un rakibi Boluspor! Alanyaspor'un rakibi Boluspor! 16:28
A Milli Erkek Hentbol'un rakibi Romanya! A Milli Erkek Hentbol'un rakibi Romanya! 16:18
Beşiktaş'tan transferde Tavares ısrarı! Beşiktaş'tan transferde Tavares ısrarı! 15:54
Galatasaray'da İstanbulspor maçı hazırlıkları! Galatasaray'da İstanbulspor maçı hazırlıkları! 15:19
Fred'e transferde büyük şok! Fred'e transferde büyük şok! 15:11
Galatasaray'dan Carutasu'ya yeni sözleşme! Galatasaray'dan Carutasu'ya yeni sözleşme! 15:00