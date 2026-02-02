CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kocaelispor-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | FB maçı şifresiz nasıl izlenir?

Kocaelispor-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | FB maçı şifresiz nasıl izlenir?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Domenico Tedesco yönetiminde ligde namağlup yoluna devam eden sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Kanarya, puan farkını tekrar 3'e düşürmenin hesaplarını yapıyor. Kocaelispor-Fenerbahçe maç kadrosunda önemli eksikler yer alırken, ilk 11 tercihleri merak ediliyor. Peki, Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 17:46 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 17:51
Kocaelispor-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | FB maçı şifresiz nasıl izlenir?

Kocaelispor-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe, haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından birinde karşı karşıya geliyor. Domenico Tedesco yönetiminde ligde yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Galatasaray'ın kazandığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, farkı yeniden 3'e indirmek istiyor. Karşılaşma öncesinde her iki takımda da önemli eksikler bulunurken, teknik direktörlerin sahaya süreceği ilk 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kocaelispor-Fenerbahçe maçı

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Kocaelispor-Fenerbahçe maçı 2 Şubat 2026 Pazartesi günü oynanacak.

Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor-Fenerbahçe maçı 2 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR kadrosu! Devamını Oku BUNU DA OKU

Kocaelispor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Haftanın kapanış maçında sahne alacak Kocaelispor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kocaelispor-Fenerbahçe maçı nasıl izlenir?

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Haidara, Keita, Show, Linetty, Rivas, Agyei, Petkovic.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Nene, Talisca.

Kocaelispor-Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

FENERBAHÇE'DE BASKI ARTIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda önemli bir baskı altında. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda kritik iki puan bıraktı. Bu sonuç, Galatasaray'ın puan farkını üçe çıkarmasına neden oldu.

Kocaelispor-Fenerbahçe maç kadrosu

AVRUPA'DA MORALLER BOZUK

Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Romanya'da FCSB ile 1-1 berabere kalarak beklentilerin altında kaldı. Avrupa arenasında yaşanan bu puan kaybı moralleri düşürse de teknik ekip, Süper Lig'deki hedefler doğrultusunda önceliği lige vermiş durumda.

KOCAELİSPOR MAÇI "MUTLAK GALİBİYET" NİTELİĞİNDE

Sarı-lacivertliler için Kocaelispor deplasmanında alınacak olası bir puan kaybı, şampiyonluk umutlarına ciddi darbe anlamına gelebilir. Bu nedenle karşılaşma, Fenerbahçe adına kazanılması gereken maç olarak görülüyor. Teknik heyeti rahatlatan en önemli unsur ise takımın üst düzey deplasman performansı.

DEPLASMANDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİLER

Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 12 deplasman maçında yenilgi yaşamadı. Bu süreçte 8 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-lacivertliler, son iki deplasman lig maçında rakip ağlara üçer gol gönderdi.

KOCAELİSPOR İÇ SAHAYA GÜVENİYOR

Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 24 puan topladı. Körfez temsilcisi, kazandığı puanların 18'ini iç sahada elde etti. Yeşil-siyahlılar, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kocaelispor-Fenerbahçe maçı hakemi Alper Akarsu oldu. Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Altan ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Direnç Tonusluoğlu üstlenecek. Kocaelispor-Fenerbahçe maçı VAR hakemi koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy yer alırken, AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara görev yapacak.

Fred'e transferde büyük şok!
Icardi'nin maaş talebi masadan kaldırdı!
Maçın ardından flaş Icardi değerlendirmesi!
Beşiktaş'tan transferde Tavares ısrarı!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
