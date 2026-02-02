Kocaelispor-Fenerbahçe maçı canlı | Trendyol Süper Lig CANLI

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. TURKA Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetiyor. Sarı lacivertliler haftayı kayıpsız geçmek için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Kocaelispor ise taraftarı önünde kazanmak istiyor. Dev maç öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 18:55 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 19:03
Fenerbahçe, Türkiye Süper Lig şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip karşılaşmada, Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, zirve mücadelesinde bir başka pahalı puan kaybı yaşamamak adına sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Kocaelispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele öncesinde geri sayım sürerken, futbolseverler "Kocaelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında Kocaelispor'a konuk olacak. İki ekip arasındaki rekabette sarı-lacivertlilerin 21'e 7 galibiyet üstünlüğü var. Kocaelispor Fenerbahçe maçı 2 Şubat 2026 Pazartesi günü (bugün) oynanacak.

KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı Fotomac.com.tr'den de canlı takip edebilecek.

İLK 11'LER

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara, Keita, Show, Linetty, Rivas, Can, Petkovic.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Alvarez, Guendouzi, Asensio, Talisca, Musaba, En Nesyri.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

FENERBAHÇE'DE BASKI ARTIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda önemli bir baskı altında. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda kritik iki puan bıraktı. Bu sonuç, Galatasaray'ın puan farkını üçe çıkarmasına neden oldu.

KOCAELİSPOR MAÇI "MUTLAK GALİBİYET" NİTELİĞİNDE

Sarı-lacivertliler için Kocaelispor deplasmanında alınacak olası bir puan kaybı, şampiyonluk umutlarına ciddi darbe anlamına gelebilir. Bu nedenle karşılaşma, Fenerbahçe adına kazanılması gereken maç olarak görülüyor. Teknik heyeti rahatlatan en önemli unsur ise takımın üst düzey deplasman performansı.

DEPLASMANDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİLER

Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 12 deplasman maçında yenilgi yaşamadı. Bu süreçte 8 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-lacivertliler, son iki deplasman lig maçında rakip ağlara üçer gol gönderdi.

BERABERLİKLER ALARM VERİYOR

Süper Lig'de bu sezon yenilgi almayan tek takım konumundaki Fenerbahçe (12 galibiyet, 7 beraberlik), buna karşın çok sayıda beraberlik alması nedeniyle eleştiriliyor. Ligde sarı-lacivertlilerden daha fazla beraberliği bulunan yalnızca üç takım yer alıyor. 19 maçta 43 puan toplayan Fenerbahçe, üst sıralardaki yerini koruyor.

KOCAELİSPOR İÇ SAHAYA GÜVENİYOR

Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 24 puan topladı. Körfez temsilcisi, kazandığı puanların 18'ini iç sahada elde etti. Yeşil-siyahlılar, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

