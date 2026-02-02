CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Sunderland-Burnley MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sunderland-Burnley MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Sunderland ile Burnley karşı karşıya gelecek. Son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşayan Regis Le Bris'in öğrencileri, kritik mücadeleyi kazanarak 36 puana yükselmenin hesaplarını yapıyor. Düşme hattında yer alan ve kötü gidişe son vermenin yollarını arayan Scott Parker ve ekibi ise 15 puanla 19. sırada yer alıyor. Peki, Sunderland-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 20:06
Sunderland-Burnley MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sunderland-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 24. hafta heyecanı, Sunderland ile Burnley arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam edecek. Son haftalarda sürpriz puan kayıpları yaşayan Regis Le Bris yönetimindeki Sunderland, sahasında kazanarak puanını 36'ya çıkarmayı hedefliyor. Küme düşme hattında bulunan ve kötü gidişata son vermek isteyen Scott Parker'ın ekibi Burnley ise 15 puanla 19. sırada yer alıyor. Peki, Sunderland-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SUNDERLAND-BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de 24. haftada oynanacak Sunderland-Burnley maçı 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

SUNDERLAND-BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadium of Light'ta oynanacak Sunderland-Burnley maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Kocaelispor-F.Bahçe | CANLI
Duran kadroda neden yok? Tedesco açıkladı
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan'dan CHP’ye tepki: “Suriye’deki gelişmeleri doğru okuyamadılar”
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan için Svanberg iddiası!
Trabzonspor transferi bitirmek üzere!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor transferi bitirmek üzere! Trabzonspor transferi bitirmek üzere! 20:42
Mallorca-Sevilla maçı ne zaman? Mallorca-Sevilla maçı ne zaman? 20:34
Sunderland-Burnley maçı detayları Sunderland-Burnley maçı detayları 20:06
Duran kadroda neden yok? Tedesco açıkladı Duran kadroda neden yok? Tedesco açıkladı 19:15
Aslan için Svanberg iddiası! Aslan için Svanberg iddiası! 18:36
Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mattias Svanberg kimdir, kaç yaşında ve nereli? 18:35
Daha Eski
Trabzonspor Fethiyespor maçına hazır Trabzonspor Fethiyespor maçına hazır 17:55
Kocaelispor-F.Bahçe | CANLI Kocaelispor-F.Bahçe | CANLI 17:51
Kocaelispor-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri Kocaelispor-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri 17:45
Esenler Erokspor-Ümraniyespor maçı detayları Esenler Erokspor-Ümraniyespor maçı detayları 17:30
Samsunspor'un rakibi Sipay Bodrum FK! Samsunspor'un rakibi Sipay Bodrum FK! 16:54
Gençlerbirliği'nde hazırlıklar! Gençlerbirliği'nde hazırlıklar! 16:41