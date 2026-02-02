Sunderland-Burnley MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sunderland-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 24. hafta heyecanı, Sunderland ile Burnley arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam edecek. Son haftalarda sürpriz puan kayıpları yaşayan Regis Le Bris yönetimindeki Sunderland, sahasında kazanarak puanını 36'ya çıkarmayı hedefliyor. Küme düşme hattında bulunan ve kötü gidişata son vermek isteyen Scott Parker'ın ekibi Burnley ise 15 puanla 19. sırada yer alıyor. Peki, Sunderland-Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SUNDERLAND-BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de 24. haftada oynanacak Sunderland-Burnley maçı 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

SUNDERLAND-BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadium of Light'ta oynanacak Sunderland-Burnley maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.