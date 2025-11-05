Rakip Yunan Qualco

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu’nun beşinci haftasında bugün Yunanistan’ın Athinaikos Qualco ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Grup lideriyle oynanacak mücadele, TSİ 20.30’da başlayacak. Siyah-beyazlılar, grubunda 3. sırada bulunuyor.
