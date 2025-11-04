CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan komisyon açıklaması: İddialar araştırılacak

Beşiktaş Kulübü, resmi kanalları üzerinden yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde düzenlenen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı sonrası kamuoyunda çıkan iddiaların araştırılması üzerine bir araştırma komisyonu kurulacağını açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 19:01
Beşiktaş Kulübü, resmi kanalları üzerinden dikkat çeken bir duyuruda bulundu. Siyah beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, 2 Kasım tarihinde düzenlenen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı sonrası kamuoyunda çıkan iddiaların araştırılması üzerine bir araştırma komisyonu kurulacağı ifade edildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"02.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı sonrasında kamuoyunda çıkan tüm iddia ve ithamlar nedeni ile genel kurul üyelerimiz ve camiamızda hiçbir soru işareti kalmaması amacıyla şüpheye mahal vermeden şeffaf bir şekilde genel kurulun usul ve kararlarının geçerliliğinin incelenmesi için ayrıca Tüzüğümüz 40/d madde yetkisi kapsamında görülen lüzûm üzerine Divan Başkanlık Kurulumuz gerekli incelemeleri yapmak üzere araştırma komisyonu kurulmasına karar vermiştir.

En kısa zamanda incelemeler yapılarak genel kurul üyelerimiz ve camiamızı bilgilendiriyor olacağız."

