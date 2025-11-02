CANLI SKOR ANA SAYFA
Diriliş derbisi

Diriliş derbisi

Beşiktaş Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe’ye ilk mağlubiyetini tattırarak şampiyonluk yarışına yeniden tutunmayı hedefliyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 06:50



Diriliş derbisi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bir derbi şöleni daha yaşanacak. Kaybettiği puanlar sonrası şampiyonluk yarışında geriye düşen Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda zirve mücadelesi veren ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak dev karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz hakemlik kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çalacak. 17 puanı bulunan siyah- beyazlı takım, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

KARTAL'DA EKSİK YOK

Ligde son olarak ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, zorluk derecesi yüksek maçtan zaferle ayrılarak hem taraftarıyla barışmak hem de camianın üzerinde dolaşan kara bulutları dağıtmayı hedefliyor. Ev sahibi ekipte derbi öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Konyaspor maçında sakatlanan ve Kasımpaşa sınavında dinlendirilen Rafa Silva derbi öncesi takımla birlikte çalıştı. Portekizli yıldız teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda takımdaki yerini alacak.

UDUOKHAİ VE EMİRHAN SINIRDA

Siyah-beyazlılarda 2 futbolcu, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Savunmada görev yapan Felix Uduokhai ile Emirhan Topçu, dev müsabakada sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftadaki Antalyaspor müsabakasında görev yapamayacaklar.

TÜPRAŞ STADI KALE GİBİ

Kartal, Tüpraş Stadı'ndaki taraftarıyla bütünleştiği derbilerde ezeli rakiplerine üstünlük sağladı. 2016'da yenilenen Tüpraş Stadı'nda siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray'la toplam 20 müsabakaya çıktı. Beşiktaş bu karşılaşmalardan 10'undan zaferle ayrıldı. 7 beraberlik alan Kartal, sadece 3 kez mağlup oldu.

14 OYUNCU SİFTAH PEŞİNDE

Beşiktaş'ta 14 oyuncu, teknik heyet forma vermesi halinde ilk kez F.Bahçe derbisinin heyecanını tadacak. Djalo, Jurasek, Taylan, Gökhan, Ndidi, Orkun, Jota Silva, Cerny, Cengiz, Abraham ve El Bilal Toure'nin yanı sıra altyapı patentli Demir Ege, Kartal ile Devrim, şans bulmaları durumunda ilk kez F.Bahçe'ye rakip olacak.

SADECE 2 MAÇTA GOL YEMEDİ

Beşiktaş ligde bu sezon oynadığı 10 maçın 8'inde topun fileleriyle buluşmasını önleyemedi. Siyah-beyazlılar, bu sezon sadece Kayserispor ve Konyaspor ile oynadığı erteleme mücadelelerinde kalesini gole kapattı. Kartal söz konusu maçlarda sırasıyla rakiplerini 4-0 ve 2-0 yendi. Avrupa kupalarına erken veda eden siyahbeyazlı takım, oynadığı 6 eleme sınavında da ağlarında gol gördü.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Rafa Silva, Toure, Abraham

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Kerem, Nene, En-Nesyri

