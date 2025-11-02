Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi, siyah-beyazlı ekibin Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda ibra edildi. Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"29.12.2024-11.05.2025 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmiştir."

İfadelerine yer verildi.