CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi!

Beşiktaş'ın Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Başkan Serdal Adalı ve yönetiminin ibra edildiği açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 16:02
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi, siyah-beyazlı ekibin Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda ibra edildi. Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"29.12.2024-11.05.2025 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmiştir."

İfadelerine yer verildi.

F.Bahçe'nin 3 yıldızına Avrupa kancası!
G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter... Masa yoğun
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu!
Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amed'den deplasmanda net galibiyet! Amed'den deplasmanda net galibiyet! 15:35
İstanbul'da gol sesi çıkmadı! İstanbul'da gol sesi çıkmadı! 15:28
Hakan'dan muhteşem asist Zielinski'den harika gol! Hakan'dan muhteşem asist Zielinski'den harika gol! 15:06
Wolves'ta V. Pereira dönemi sona erdi! Wolves'ta V. Pereira dönemi sona erdi! 15:01
Beşiktaş-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Beşiktaş-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 14:38
Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! 14:27
Daha Eski
Beşiktaş'ta Hasan Arat için ihraç kararı! Beşiktaş'ta Hasan Arat için ihraç kararı! 14:19
Levante-Celta Vigo maçı ne zaman? Levante-Celta Vigo maçı ne zaman? 11:17
Alperen'li Rockets Celtics deplasmanında galip! Alperen'li Rockets Celtics deplasmanında galip! 11:20
Deportivo Alaves-Espanyol maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Espanyol maçı ne zaman? 11:26
Trabzonspor'da yükseliş sürüyor Trabzonspor'da yükseliş sürüyor 11:29
Barcelona-Elche maçı detayları! Barcelona-Elche maçı detayları! 11:34