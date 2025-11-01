CANLI SKOR ANA SAYFA
Ersin'in 100 heyecanı
Haberler Beşiktaş Ersin’in 100 heyecanı

Ersin’in 100 heyecanı

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı formayla 100. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Ersin’in 100 heyecanı
Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı formayla 100. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı eldiven, derbide sarı-lacivertli ekibe karşı sahaya çıkması halinde Beşiktaş formasıyla ligde "dalya" diyecek. Beşiktaş altyapısından yetişen 24 yaşındaki kaleci, siyah-beyazlı formayı ilk olarak 2019-20 sezonunda giydi. Ersin, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 122 resmi maçta görev yaptı.
