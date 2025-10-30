CANLI SKOR ANA SAYFA
Rafa etkisi

Rafa etkisi

Son yıllarda Beşiktaş'ta katkı veren nadir isimlerden birisi olan Rafa Silva, F.Bahçe derbisinde yine takımının en büyük kozu olacak. Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa önünde riske edilmeyen ve pazar gününe saklanan Portekizli, bir aksilik olmazsa ilk 11'deki yerini alacak.

Bu sezona tutuk başlayan ancak daha sonra açılan Rafa, özellikle derbilerde sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekiyor. F.Bahçe'ye karşı 4 kez sahaya çıkan Rafa 1 gol atma başarısı gösterdi.

Tecrübeli futbolcunun forma giydiği hiçbir maçta Beşiktaş mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden siyahbeyazlılarda Rafa'nın etkili performansı dikkat çekti.

Bu sezon 5 gol atan Rafa, 1 de asist yaptı.

