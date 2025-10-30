CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Rafa Silva sözleri! Derbide oynayacak mı?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Rafa Silva sözleri! Derbide oynayacak mı?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva ile ilgili yaptığı açıklamalarda gündem oldu. Adalı, 32 yaşındaki Portekizli yıldızın Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağını değerlendirdi. İşte o açıklamalar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 00:11 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 00:17
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Rafa Silva sözleri! Derbide oynayacak mı?

A Spor'da Gündem Özel programının canlı yayın konuğu olan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva ile ilgili yaptığı açıklamalarda gündem oldu. Adalı, 32 yaşındaki Portekizli yıldızın Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağını değerlendirdi.

Rafa Silva'nın siyah-beyazlı formayı giymekten mutlu olduğunu dile getiren Adalı, "Keyfi yerinde, mutsuzluğu yok. Rafa, enteresan bir kişilik. Sohbeti de çok güzel. Devre arasında gidecek lafı benim de kulağıma geldi. Şu ana kadar konuştuğumuz bir şey yok." Hoca şans verirse Fenerbahçe derbisinde oynayacak." diyerek taraftarlara müjdeli haberi verdi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

REKLAM - D&R
Serdal Adalı'dan transfer sözleri
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde!
Adalı'dan bahis açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adalı'dan Rafa Silva sözleri! Derbide... Adalı'dan Rafa Silva sözleri! Derbide... 00:10
1 milyon TL değerindeki F.Bahçe sorusu! 1 milyon TL değerindeki F.Bahçe sorusu! 23:41
Adalı'dan bahis açıklaması! Adalı'dan bahis açıklaması! 23:18
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması! Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması! 22:57
Serdal Adalı'dan transfer sözleri Serdal Adalı'dan transfer sözleri 22:41
Tur bileti Gaziantep FK'nın! Tur bileti Gaziantep FK'nın! 17:44
Daha Eski
F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Aboubakar... F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Aboubakar... 18:02
Fırtına'da derbi mesaisi sürüyor Fırtına'da derbi mesaisi sürüyor 18:02
Arda Güler'e büyük onur! Arda Güler'e büyük onur! 19:17
Trabzonspor transferi açıkladı Trabzonspor transferi açıkladı 19:19
F.Bahçe'den derbi biletleriyle ilgili açıklama F.Bahçe'den derbi biletleriyle ilgili açıklama 19:20
Konyaspor 9 kişi turladı! Konyaspor 9 kişi turladı! 20:01