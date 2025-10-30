Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Rafa Silva sözleri! Derbide oynayacak mı?

A Spor'da Gündem Özel programının canlı yayın konuğu olan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva ile ilgili yaptığı açıklamalarda gündem oldu. Adalı, 32 yaşındaki Portekizli yıldızın Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağını değerlendirdi.

Rafa Silva'nın siyah-beyazlı formayı giymekten mutlu olduğunu dile getiren Adalı, "Keyfi yerinde, mutsuzluğu yok. Rafa, enteresan bir kişilik. Sohbeti de çok güzel. Devre arasında gidecek lafı benim de kulağıma geldi. Şu ana kadar konuştuğumuz bir şey yok." Hoca şans verirse Fenerbahçe derbisinde oynayacak." diyerek taraftarlara müjdeli haberi verdi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR