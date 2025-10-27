Kasımpaşa beraberliği sonrasında zirvedeki G.Saray'ın 11 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kaçan gollere dikkat çekti. İyi oynamadıklarını ancak net pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Yalçın, "Üzüldük tabii. Golle başladık, güzel başladık, peşine penaltı. Güzel bir gece olacak gibi görünürken takım klasik sıkıntılarını tekrar yaşadı. Topu rakibe verdik. Rakibin üzerimize gelmesine müsaade ettik. Futbol anlamında kötü oynadık.

DERBİYİ KAZANACAĞIZ

Altıpasın içerisinde atamadığımız 3-4 top var. Olmayınca olmuyor bazen. Rahat geçecek bir maçtan beraberlikle ayrıldık. Çok çalışıyoruz, çözmeye çalışıyor, toplantılar yapıyoruz, taktik antrenmanlar yapıyoruz ama çözebildiğimiz bu kadar. Taraftar bu camianın gerçek sahibidir. Benimle iyi günü de kötü günü de gördünüz. F.Bahçe derbisini kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Size söz veriyorum."