Kasımpaşa-Beşiktaş MAÇI CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Hafta içinde oynanan erteleme maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu galibiyetle moral bulurken zirve yarışında Galatasaray ile puan farkını 9'a indirdi. Kara Kartal, zorlu deplasmanda üst üste 2. galibiyetini alarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde 9 puanla 13. sırada yer alan Kasımpaşa ise güçlü rakibi karşısında sahadan puanla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçı 26 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başladı.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Andreas, Opoku, Szalai, Espinoza, Winck, Frimpong, Baldursson, Cafu, Diabate, Fall, Kubilay

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Toure, Abraham

RAFA SILVA 32 MAÇ SONRA KADRODA YOK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa müsabakasında kadroda yer almayan Portekizli oyuncu Rafa Silva, 32 maç sonra görev alamadı. Geçtiğimiz sezon ligde oynanan 36 maçın 35'inde oynayan Rafa Silva, sadece cezalı olduğu Sivasspor karşılaşmasında forma giyememişti. Sivasspor mücadelesinin ardından oynanan hem geçen sene hem de bu sene her maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarıldı.

Bu sezon 9'u Süper Lig, 6'sı Avrupa kupaları olmak üzere 15 maçta forma giyen Rafa Silva, 5 kez rakip fileleri sarsarken 3 de asist yaptı.

EL BILAL TOURE 2 MAÇ SONRA 11'DE

Kartal'da sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan El Bilal Toure, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından 11'de sahaya sürüldü. Siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz ise maç eksiği olduğu sebebiyle müsabakanın kadrosunda yer almadı.

GÖKHAN SAZDAĞI FORMASINA KAVUŞTU

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından kadroya katılan Gökhan Sazdağı, Kasımpaşa karşılaşmasında formasına kavuştu. Ligde oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart cezasından dolayı, Konyaspor erteleme maçında ise statü gereği forma giyemeyen 31 yaşındaki oyuncu, 2 maç sonra 11'deki yerini aldı.

SERGEN YALÇIN İLE ŞOTA ARVELADZE 3 BİN 656 GÜN SONRA RAKİP

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Süper Lig'de teknik direktör olarak 3 bin 656 gün sonra karşı karşıya gelecek. İki teknik adam son olarak 24 Ekim 2015 tarihinde karşılaştı. Sergen Yalçın'ın Sivasspor, Şota Arveladze'nin ise Trabzonspor'un başında çıktığı müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Arveladze'nin öğrencileri olmuştu.

İkili arasında oynanan bir diğer müsabakada ise Şota Arveladze, Kasımpaşa ile Sergen Yalçın yönetimindeki Sivasspor ile golsüz berabere kalmıştı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı mücadele için Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kendileri için ayrılan bölümü doldurdular. Beyoğlu'nda önceden belirlenen noktada buluşan taraftarlar, toplu şekilde stadyuma giriş yaptılar.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

5. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Cerny'nin yerden kaleye çektiği şutta top altıpasın sağındaki Cengiz Ünder'e pas oldu. Oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

12. dakikada Cengiz Ünder'in ara pasına hareketlenen Abraham'ın ceza sahasından yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis'ten seken top Opoku'ya çarptı ve kaleye yöneldi. Opoku, pozisyonun devamında meşin yuvarlağın son anda kaleye girmesine izin vermedi.

26. dakikada sağdan kullanılan kornerde iyi yükselen Szalai'nin altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

27. dakikada Cerny'nin ceza sahası sağ çaprazından savunmaya rağmen yerden çektiği şutta top yan direkten oyun alanına döndü.

31. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Cerny'nin ara pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Abraham, Opoku'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.

32. dakikada Abraham'ın kalenin ortasına yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

33. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Frimpong'un sol çizgiden ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Winck'in kafa vuruşunda top Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.