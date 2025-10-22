CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş yeni sol bekini Hollanda'da buldu! Bedelsiz olarak gelebilir

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş yeni sol bekini Hollanda'da buldu! Bedelsiz olarak gelebilir

Teknik Direktör Sergen Yalçın sol beke takviye istedi. Beşiktaş yönetimi, Jurasek’ten beklenen verim alınamamasının ardından Utrecht forması giyen El Karouani için harekete geçme kararı aldı. Mukavelesi sezon sonu bitecek olan 25 yaşındaki futbolcu 12 gole direkt katkı sağladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 06:50



TRANSFER HABERİ: Beşiktaş yeni sol bekini Hollanda'da buldu! Bedelsiz olarak gelebilir

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ile yolların ayrılmasının ardından sol bekte büyük sıkıntı yaşanıyor. Benfica'dan transfer edilen David Jurasek'in skora hiç katkı yapamadığı gibi Gençlerbirliği maçında oyuna girdikten sonra kendi kalesine gol atması bardağı taşırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın, taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kalan Çek sol bekin yerine takviye istedi. Siyah-beyazlı yönetim, Utrecht'te kariyerini sürdüren Souffian El Karouani'yi transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

25 Yaşındaki oyuncunun Hollanda ekibiyle olan mukavelesinin sezon sonu bitecek olması transfer için avantaj teşkil ediyor. Siyah-beyazlı kurmaylar bonservis bedeli ödemeden Faslı sol beki kadroya katmak istiyor. Utrecht'te sezona süper bir başlangıç yapan Karouani, kilit pas ve asist yeteneğiyle dikkat çekiyor Yıldız oyuncu forma giydiği 17 müsabakada 3 kez ağları sallarken, 9 da asiste imza attı.

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Souffian El Karouani 'joker' olarak tabir edebileceğimiz, çok yönlü bir oyuncu profilinde. Orijinal mevkii sol bek dışında sol kanat ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. Güçlü fiziği ile ikili mücadeleleri kazanmasıyla öne çıkıyor. Hollanda'da doğmuş olmasına rağmen milli takım tercihini Fas'tan yana kullandı.

12

Faslı futbolcunun başarılı performansıyla birlikte piyasa değeri de doğru orantılı olarak yükseldi. Mayısta 9 milyon euro olan değerini Transfermarkt 12 milyon euro olarak güncelledi.

F.Bahçe'de Merih Demiral sesleri!
Cimbom'un tek hedefi yeni bir Devler Ligi zaferi!
DİĞER
Fenerbahçe'nin yıldızı için övgü dolu sözler! "Kendini hep hazır tutmuş"
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"
Buruk: Her maçın hikayesi farklı
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...


