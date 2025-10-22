CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş İpler kopuyor

İpler kopuyor

Beşiktaş’ta G.Birliği maçında yediği gollerin ardından ıslıklı protestoya maruz kalan tecrübeli kalecinin devre arasında takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
İpler kopuyor

Beşiktaş'ta 2025-26 sezonu Mert Günok açısından hiç de iyi geçmiyor. Sadece Kayserispor deplasmanında kalesini kapatan 36 yaşındaki eldiven, bu sezon tüm resmi maçlarda kalesinde gol gördü. Galatasaray derbisinde topu baskı altındaki Ndidi'ye atan ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesine sebebiyet veren tecrübeli eldiven, Gençlerbirliği maçında yediği 2 gol sonrası tribünler tarafından ıslıklanmıştı. Kaptanlığı alınan ve morali son derece bozuk olan Mert Günok'un devre arasında takıma veda etmeyi düşündüğü öğrenildi. Kulüp ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olan tecrübeli file bekçisinin artı bir yıl da opsiyonu bulunuyor.

ERSİN DESTANOĞLU KALEYE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın formsuz bir görüntü çizen ve moral- motivasyon açısından sıkıntılı süreçten geçen Mert Günok'u yedek kulübesine çekebileceği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet edebileceği aktarıldı. 24 yaşındaki file bekçisi siyah-beyazlı takımın şampiyonluğa ulaştığı 2020-21 sezonunda kaleyi korumuştu.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
