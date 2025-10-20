Kaptanlık açıklaması

Beşiktaş'ta hafta içinde Orkun Kökçü birinci, Wilfried Ndidi ikinci kaptan olmuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın, karara gerekçe olarak şu açıklamayı yaptı: "Necip ve Mert zaten takımın yaş olarak en büyükleri. Kalecinin kaptan olması biraz sıkıntılı. Mert kaleci, kale dışına çıkınca kart görüyor. İçeriden bir kaptan üretmeyi uygun bulduk."
Beşiktaş'ta hafta içinde Orkun Kökçü birinci, Wilfried Ndidi ikinci kaptan olmuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın, karara gerekçe olarak şu açıklamayı yaptı: "Necip ve Mert zaten takımın yaş olarak en büyükleri. Kalecinin kaptan olması biraz sıkıntılı. Mert kaleci, kale dışına çıkınca kart görüyor. İçeriden bir kaptan üretmeyi uygun bulduk."