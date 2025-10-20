CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı!

Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı!

Gençlerbirliği yenilgisiyle zirve yarışında yara alan Beşiktaş, Dolmabahçe'deki maçta Cengiz Ünder ile fileleri havalandırmıştı. Siyah beyazlı yönetim, Fenerbahçe'den kiralık olarak gelen oyuncunun başarılı performansını göz önünde bulundurarak satın alma opsiyonu ile ilgili kararını aldı. İşte detaylar... | Son dakika BJK transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 13:35
Beşiktaş'tan Cengiz Ünder kararı!

Beşiktaş'ta Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edilen Cengiz Ünder'in form grafiğini her geçen hafta yükseltmesi dikkat çekti. Bu sezon ilk kez ilk 11 başlayan yıldız oyuncu siyah-beyazlı takımın hücum hattındaki en etkili ismi oldu. Sofascore puanları açıklanırken, Rafa Silva'nın asistinde topu filelerle buluşturan 28 yaşındaki futbolcu, 7.8 puanla "Maçın en iyisi" seçildi. Başakşehir müsabakasında oyunu sonradan dahil olan ve kafayla galibiyet golünü atan Cengiz Ünder, Süper Lig'de bu sezon iki kez ağları havalandırdı.

OPSİYONU KULLANILACAK

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle Cengiz Ünder'i transfer eden Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda 28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların 6 milyon euro'luk satın alma bedelini ödeyerek yıldız oyuncuyu tapusuyla kadrosuna katması bekleniyor.

REKLAM - İdefix
DİĞER
