BEŞİKTAŞ HABERİ: Sergen Yalçın o soruna çözüm arıyor! Gençlerbirliği mağlubiyeti şok etkisi yarattı

Milli ara dönüşünde Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta 3 dakikada yediği gollerle rakibine 2-1 yenildi. 1 maçı eksik olan (Konyaspor) siyah-beyazlı takım bu sonuçla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 12 puan gerisine düştü. İlk iç saha mağlubiyeti ve sergilenen kötü futbol, camiada büyük hayal kırıklığına neden oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın takım savunmasında yaşanan problemlere ve kontrataklardan 'basit gol yeme' hastalığına henüz çare bulamadı.

BİREYSEL HATALAR

3 dakikada 2 gol yemenin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan 52 yaşındaki teknik adam, takımın ikinci yarılarda düşmesinin nedenini çözmeye çalışıyor. Kartal skor üstünlüğünü eline geçirdikten sonra kalesini gole kapatamıyor. Galatasaray derbisinde Abraham ile öne geçen siyahbeyazlılar, bireysel hatadan yediği golle 1 puanla yetindi. Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında da Cengiz Ünder ile öne geçmesine rağmen sadece tek galibiyeti bulunan Başkent ekibine mağlup oldu.

SADECE KAYSERİ MAÇI

Beşiktaş bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada, sadece 4-0 kazandığı Kayserispor deplasmanında kalesinde gol görmedi. Siyah-beyazlılar 7 maçta ise kalesini gole kapatamadı. 13 kez rakip fileleri havalandıran Kartal kalesinde ise tam 11 gol gördü.