CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Cerny'den büyük başarı! Dünya yıldızlarını geride bıraktı

Beşiktaş'ta Cerny'den büyük başarı! Dünya yıldızlarını geride bıraktı

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın Çek yıldızı Vaclav Cerny önemli bir başarıya imza attı. Futbolcu, performansıyla dünya yıldızlarını geride bıraktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 13:56 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 13:59
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Cerny'den büyük başarı! Dünya yıldızlarını geride bıraktı

Beşiktaş'ın Çek yıldızı Vaclav Cerny milli takım performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Takvim'in derlediği habere göre; 27 yaşındaki oyuncu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde en çok gol fırsatı yaratan oyuncular arasında 4. sırada yer aldı. Yıldız futbolcu takımı adına 21 kez gol fırsatı yarattı.

Cerny bu başarısıyla Kevin de Bruyne, Memphis Depay, Ivan Perisic, Manor Solomon ve Michael Olise gibi isimleri geride bıraktı. Listenin ilk sırasında ise yarattığı 25 gol fırsatı ile Arsenal'in Norveçli futbolcusu Martin Odegaard yer aldı. Cerny Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

F.Bahçe'ye büyük fırsat! Goretzka transferi...
Flaş Cenk Tosun iddiası! Beşiktaş'a mı dönüyor?
DİĞER
Fenerbahçe'de yıldız oyuncuda yolun sonu! İtalyanlar ayrılığın nedenini duyurdu...
5G ihalesi tamamlandı! Hangi şirket kaç paket aldı? Ne zaman hizmete girecek?
Terim'in Çekya için talep ettiği rakam belli oldu!
Yunus Akgün'e İtalya'dan talip var!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı canlı yayın bilgisi! Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı canlı yayın bilgisi! 13:37
F.Bahçe'ye büyük fırsat! Goretzka transferi... F.Bahçe'ye büyük fırsat! Goretzka transferi... 13:34
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı 12:07
Terim'in Çekya için talep ettiği rakam belli oldu! Terim'in Çekya için talep ettiği rakam belli oldu! 11:55
Bayern Münih - Juventus maçı canlı yayın bilgisi! Bayern Münih - Juventus maçı canlı yayın bilgisi! 11:33
Anadolu Efes Panathinaikos'u ağırlıyor Anadolu Efes Panathinaikos'u ağırlıyor 11:29
Daha Eski
"Bu şekilde çalışırsak Avrupa'ya gidebiliriz" "Bu şekilde çalışırsak Avrupa'ya gidebiliriz" 11:26
Endonezya'da Kluivert dönemi sona erdi Endonezya'da Kluivert dönemi sona erdi 11:24
Flaş Cenk Tosun iddiası! Beşiktaş'a mı dönüyor? Flaş Cenk Tosun iddiası! Beşiktaş'a mı dönüyor? 11:22
Benfica - Arsenal maçı ne zaman hangi kanalda? Benfica - Arsenal maçı ne zaman hangi kanalda? 11:10
Zaniolo'dan Mourinho'ya büyük övgü! Zaniolo'dan Mourinho'ya büyük övgü! 11:03
PSG - Real Madrid maçı detayları! PSG - Real Madrid maçı detayları! 10:47