Ole, Rangers yolunda

Beşiktaş yönetiminin Lozan yenilgisi sonrası yollarını ayırdığı Ole Gunnar Solskjaer hakkında sürpriz iddia gündeme geldi. Paul Scholes, Norveçli teknik adamın yeni takımıyla ilgili bilgiyi ağzından kaçırdı. İngilizlerin efsane oyuncusu, "Geçen gece biriyle birlikteydim ve bana Londra'da Glasgow Rangers yetkilileriyle buluşacağını söyledi" dedi.
