Cerny’nin yenilgi isyanı

Vaclav Cerny'nin formasını giydiği Çekya'nın Faroe Adaları'na 2-1 yenilmesi, Avrupa basınında büyük sürpriz olarak nitelendirildi. Çek medyası bu mağlubiyeti "Utanç verici gece" olarak yorumladı. İlk 11'de sahaya çıkan Beşiktaşlı yıldız yenilgi sonrası büyük hayal kırıklığı yaşarken "Çaba gösterdik ama en kritik noktada yani son vuruşlarda eksik kaldık. Maçın hemen ardından durumu analiz etmek zor. Pişman olacağım bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.