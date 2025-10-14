CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Cerny’nin yenilgi isyanı

Cerny’nin yenilgi isyanı

Vaclav Cerny'nin formasını giydiği Çekya'nın Faroe Adaları'na 2-1 yenilmesi, Avrupa basınında büyük sürpriz olarak nitelendirildi. Çek medyası bu mağlubiyeti "Utanç verici gece" olarak yorumladı. İlk 11'de sahaya çıkan Beşiktaşlı yıldız yenilgi sonrası büyük hayal kırıklığı yaşarken "Çaba gösterdik ama en kritik noktada yani son vuruşlarda eksik kaldık. Maçın hemen ardından durumu analiz etmek zor. Pişman olacağım bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cerny’nin yenilgi isyanı

Vaclav Cerny'nin formasını giydiği Çekya'nın Faroe Adaları'na 2-1 yenilmesi, Avrupa basınında büyük sürpriz olarak nitelendirildi. Çek medyası bu mağlubiyeti "Utanç verici gece" olarak yorumladı. İlk 11'de sahaya çıkan Beşiktaşlı yıldız yenilgi sonrası büyük hayal kırıklığı yaşarken "Çaba gösterdik ama en kritik noktada yani son vuruşlarda eksik kaldık. Maçın hemen ardından durumu analiz etmek zor. Pişman olacağım bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.

REKLAM - Türk Telekom
Aslan'dan 10 numara bombası!
DİĞER
Fenerbahçe'de futbolculardaki sorun ortaya çıktı! Test sonuçları şoke etti...
Mısır'da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür
G.Saray rotasını orta sahaya çevirdi! Osimhen'den bilgi aldı
En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
F.Bahçe'de sular ısınıyor! F.Bahçe'de sular ısınıyor! 00:42
Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası 00:06
En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız... En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız... 00:05
Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! 00:05
Daha Eski
Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak 00:05
Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... 00:05
Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! 00:05
Almanya'da fantastik amatör lig maçı! Almanya'da fantastik amatör lig maçı! 00:05
Buruk'tan Osimhen sözleri: Korkuyoruz Buruk'tan Osimhen sözleri: Korkuyoruz 00:05
Buruk'tan Singo açıklaması! Buruk'tan Singo açıklaması! 00:05