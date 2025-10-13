Minik kartallar galip: 2-1

Beşiktaş U-14 Akademi Takımı, U14 Gelişim Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Sms Grup Sarıyerspor'u 2-1 mağlup etti. BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da siyah-beyazlı takım 1-0 önde tamamladı. Kartal'a 3 puanı getiren golleri Kuzey Cem Kaz ile Onur Ege Akman kaydetti.
