Toure'ye yeni görev

Siyah-beyazlı forma ile sezona hızlı bir giriş yapan El Bilal Toure, son haftalarda ise biraz düşüş yaşıyor. Özellikle Göztepe, Kocaeli ve G.Saray maçlarında beklenen etkinin uzağında olan Malili futbolcu ile teknik direktör Sergen Yalçın özel olarak ilgileniyor. Oyuncusunun sol kanatta sıkışıp kalmasını istemeyen başarılı çalıştırıcı, 24 yaşındaki yıldıza yeni bir görev verecek ve ondan alacağı verimi üst seviyeye taşıyacak.

İLERİDE OYNAMAYA ALIŞKIN

Abraham'ın hücumda yaratacağı boşlukları Rafa Silva ile değerlendirmeye çalışan siyah-beyazlılarda Toure de ileriye ve içeriye biraz daha fazla yaklaşacak. Milli aradan sonra oynanacak olan G.Birliği mücadelesine kanat forvet gibi çıkmaya hazırlanan Toure'nin golcü özelliğinden faydalanacak olan Yalçın, alacağı katkıyı arttıracak. Başarılı futbolcu geçen yıl Atalanta'da sezonun çoğunluğunda forvet olarak oynamıştı.