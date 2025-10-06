Minik Kartallar farklı: 8-0

Beşiktaş U-14 Akademi Takımı, U14 Gelişim Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 8-0 yendi. Siyah-beyazlı ekip, Trabzon Park Ümraniye Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 6-0 önde tamamladı. Beşiktaş'ı farklı galibiyete götüren golleri Demir Aras, Asrın Baş, Miraç Emir, Muhammed Eymen (2), Ahmet Orhan (2) ve Çağdaş Yıldırım kaydetti.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER