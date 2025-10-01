Kartal kanatlandı

Geride kalan 3 yılda kanat transferlerinden verim alamayan ve bu nedenle ofansif anlamda etkisiz bir görüntü çizen Beşiktaş, yaz döneminde yapılan transferlerin faydasını bu sezon görmeye başladı. Siyah-beyazlı yönetim sağ ve sol kanada Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Jota Silva takviyesini yaptı. Yenilerin kadroya katılımıyla birlikte Kartal kanatlanıp uçmaya başladı. Bu üç yıldız Beşiktaş'ın çehresini değiştirdi.

2 GOLE KATKI

Başakşehir maçında Bilal'e asist yapan Cerny, Kocaelispor karşısında kaleci Jovanovic'in hatasını affetmedi ve Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Omzundan sakatlanan Abraham'ın yerine oyuna dahil olan Jota Silva ise 90+3'te kafayla topu ağlarla buluşturarak gol perdesini kapadı. İki oyuncunun da gol atıp moral ve öz güven kazanması, Galatasaray derbisi öncesi teknik heyeti sevindirdi. 77'de oyuna giren Cengiz Ünder de forvete hareketlilik getirdi, savunmaya yardım etti.

MERT GÜNOK'TA DÜŞÜŞ

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok sezona iyi başlayamadı. 36 yaşındaki eldivenin Tayfur Bingöl'den yediği golde hatası dikkat çekti. Top sert gelmemesine rağmen kalesini gole kapayamayan deneyimli file bekçisi 6.2 ile siyah-beyazlı takımın en düşük notunu aldı. Mert Günok bu sezon sadece 4-0 galibiyetle biten Kayserispor maçında gol yemedi.

EN YÜKSEK PUAN CERNY'E

Kocaelispor galibiyetiyle ligde 2'de 2 yapan Beşiktaş'ta Sofascore göre en yüksek puanı 7.7 puanla Vaclav Cerny aldı. Çek yıldızı 7.6 puanla Rafa Silva takip etti. Shakthar Donetsk maçlarındaki performansıyla eleştirilere hedef olan David Jurasek'in de 7.5 puan alması dikkat çekti. Ofans hattındaki El Bilal Toure ve Tammy Abraham'a ise 7.2 puan verildi.

Beşiktaş'ın çok şeyler beklediği Çek yıldız şimdiye kadar 1 gol, 1 asistlik performansıyla 2 gole katkı sundu.

Sergen Yalçın'ın 2 maçta toplam 64 dakika süre verdiği Jota Silva ilk golünü Kocaelispor'a attı.

Satın alma opsiyonuyla transfer edilen Jota Silva yavaş yavaş takıma ısınmaya başladı. Portekizli kanat oyuncusu cumartesi günü Galatasaray derbisini kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.